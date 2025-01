Den Spielort Porec hat Österreichs Team nicht in guter Erinnerung, schied man doch dort bei der EM 2018 punktelos aus. Ein Pluspunkt sollen aber die Fans sein, für die der ÖHB wie schon 2018 ein Österreich-Haus vor Ort installiert.

EM-Quali der Herren

Nach der WM ist vor der Fortsetzung der EM-Quali. Nach dem erfolgreichen Auftakt mit einem Sieg über die Türkei und einem Punktgewinn gegen die Schweiz steht im März das Doppel gegen Deutschland auf dem Programm. Zuerst empfängt man den starken Gegner am 13. März in der Wiener Steffl-Arena. Zwei Tage später duelliert man sich mit den Deutschen in Hannover. Im Mai folgt zum Abschluss zunächst das Auswärtsspiel in der Türkei, am 11. Mai empfängt man in Graz die Schweiz. Die Endrunde findet im Jänner 2026 in Schweden, Dänemark und Norwegen statt.