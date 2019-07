Very British: Das kostet ein Tag in Wimbledon

Weltweit bekannt geworden ist dieser Hügel auch durch seinen Namen. In Anlehnung an das gerade größte britische Tennisidol heißt er derzeit Murray Mountain, davor sorgte er lange Jahre als Henman Hill für Schlagzeilen. In Österreich hat bisher noch niemand einen Muster Mugl ins Gespräch gebracht.

Am Murray Mountain herrschte Dienstagvormittag gleich Aufregung, noch lange bevor am Centre Court der erste Aufschlag serviert wurde. Herzogin Kate hielt in Wimbledon Hof – und wenn die Briten noch etwas mehr lieben als Wimbledon dann sind das die Royals.