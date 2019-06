Das ist der Tennis-Schlagabtausch des Jahres

Es gibt sie, diese Tennisspieler, die echte Entertainer sind. So einer ist Benoit Paire. Der Franzose, der vom Talent her in den Top Ten stehen müsste, hat es zwar in seiner Karriere nie über den 17. Weltranglisten-Platz geschafft, doch immer wieder für Highlights gesorgt.

So eines lieferte der 30-Jährige am Dienstag in Halle. Während des rein französischen Duells mit Jo-Wilfried Tsonga beim Rasenturnier in Halle flog ihm nach einem Aufschlag der Schläger aus der Hand, also sah er sich gezwungen, den Return Tsongas mit dem Fuß zu antworten. Es entwickelte sich eine Fußballtennis-Einlage, die alle Zweifel daran vergessen ließ, woher der amtierende Fußball-Weltmeister kommt.