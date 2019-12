Darts-WM: In London fliegen wieder die Pfeile

Wie viele Österreicher sind dabei?

Drei. Aushängeschild ist Mensur Suljovic. Der 47-jährige Wiener ist dir Nr. 11 der Welt, er steigt daher erst am 21. Dezember in Runde zwei in das WM-Turnier ein. Er bekommt es entweder mit dem Engländer Ted Evetts – aktuell bester Nachwuchsspieler der PDC – oder dessen Landsfrau Fallon Sherrock zu tun. Zoran Lerchbacher ist als erster an der Reihe: Der 47-jährige Steirer ist zum vierten Mal bei einer WM und spielt bereits am Samstagabend (2. Partie nach 20 Uhr MEZ) gegen den Engländer Jamie Hughes. Rowby-John Rodriguez kam über die „PDC Pro Tour Oder of Merit“ zur WM. Der 25-jährige Wiener spielt bei seiner 5. WM Dienstagnachmittag (3. Partie nach 13.30 Uhr) gegen Noel Malicedem von den Philippinen. Es sind auch nur drei Deutsche dabei.