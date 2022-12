Darts-WM in London bisher Turnier der Favoriten

Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London haben die Favoriten bisher eine gute Figur gemacht: In der dritten Runde sind heuer mehr gesetzte Spieler vertreten als in jedem der vergangenen zehn Jahre. 29 der Top 32 - darunter auch √Ėsterreichs Nummer eins, Mensur Suljovic - nahmen im Alexandra Palace nach einem Freilos die erste H√ľrde. Ab Dienstag stehen in der Runde der letzten 32 damit vor allem direkte Duelle zwischen den gesetzten Spielern an.

So trifft der 50-jährige Suljovic am Mittwoch in der Abendsession auf den niederländischen Top-Favoriten Michael van Gerwen.

Sollte "The Gentle" im "Ally Pally" die √úberraschung gegen den dreifachen Weltmeister gelingen, w√ľrde der √Ėsterreicher im Achtelfinale gegen den Sieger des Duells von Ross Smith (ENG) mit Dirk van Duijvenbode (NED) werfen.

Als Höhepunkt der dritten Runde gilt das Duell der beiden Ex-Weltmeister Gerwyn Price aus Wales und Raymond van Barneveld aus den Niederlanden am Dienstagabend.