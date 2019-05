Darts: Suljovic besiegte Wright in der Premier League

Darts-Profi Mensur Suljovic hat am Donnerstag in Manchester in der Premier League den Engländer Peter Wright mit 8:6 bezwungen. Gegen den Schotten hatte Suljovic auch schon Ende Februar in Exeter (7:4) gewonnen. Nach seinem nun siebenten Sieg im 14. Match neben drei Remis und vier Niederlagen lag der Wiener vor den restlichen Spielen der Runde auf dem dritten Tabellenrang.