Darts-Star Suljovic: "Corona-Impfung hat mir die Karriere zerstört"

Kein Urlaub, keine Ferien

Das Problem sei, so Suljovic - der dreimal geimpft ist - dass er sich schlapp und müde gefühlt habe. Sein ganzer Körper habe geschmerzt. Daher ist der Wiener überzeugt: "Meine Corona-Impfung hat mir die Karriere zerstört." Seine beste Phase liegt aber ohnehin schon drei, vier Jahre zurück. Zwischen 2016 und 2019 feierte er seine größten Erfolge. Heuer schaffte er es als 30. der PDC-Weltrangliste gerade so in den WM-Bewerb.

Dort hat der Wiener auch einen neuen Ausrüster, der alte Vertrag endete, es kam zu keiner Einigung. So habe der Druck auf ihn immer weiter zugenommen. Und der Wiener war ohnehin immer jemand, der mit mentalen Aussetzern zu kämpfen und deshalb Probleme hatte, konstant auf einem hohen Level zu spielen. Nächstes Jahr will er dann noch einmal voll durchstarten, "keinen Urlaub machen, die Ferien fallen aus."