Darf die Vienna rauf? Eine Zitterpartie vor der Entscheidung

13er-Liga. Das plötzliche Aus des SV Mattersburg löst eine Kettenreaktion bis in den Amateurfußball aus. Für Rapid II gibt es schon einen Antrag für die 2. Liga, die Regionalliga Ost ist dann eine 13er-Liga. Diese Klubs beraten am Montag beim Karlwirt in Perchtoldsdorf, wie auf 16 Klubs aufgestockt werden kann.

„Nach der harten Corona-Zeit würden uns drei Spiele mehr als in der 13er-Liga mehr als gut tun“, sagt Lukas Stranz. Der Manager der Neusiedler verweist auch auf ein Kuriosum: Sein Klub spielt am 11. 9. nicht gegen Rapid II, ist danach spielfrei und spielt am 25. 9. nicht gegen Mattersburgs Amateure, hat also einen Monat kein Spiel. Und keine Zuschauereinnahmen. Daher erhöhen die Klubs den Druck auf die Landesverbände. Zumal mit der Vienna (Wien), Retz oder Kottingbrunn (Niederösterreich) und Siegendorf (Burgenland) die Regionalliga auf 16 Klubs aufgestockt werden könnte.