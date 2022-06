Critérium du Dauphiné: Der große Umbruch am vorletzten Tag

Das Problem des Klassikerjägers

Während vorne die Ausreißer munter den vorletzten Anstieg hinaufkurbelten, zeigte Gesamtleader Wout van Aert, warum er Klassiker um Klassiker gewinnt, aber eben kein Mann für die großen Rundfahrten ist: Rund zwei Kilometer vor der Passhöhe des Col de la Croix de Fer musste der Belgier von Jumbo-Visma die Gruppe mit den Favoriten ziehen lassen, 1,90 Meter und 78 Kilo sind und bleiben ein Handicap im Gebirge, das nicht zu kaschieren ist. Am Ende wurde Van Aert 64. mit 14:09 Minuten Rückstand.

Und auch die Spitze schrumpfte, im verbliebenen Quintett hielt sich nach wie vor Gregor Mühlberger. In der langen letzten Abfahrt wurde die Spitze abermals kleiner. Der Spanier Carlos Verona (Movistar) und der Franzose Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) gingen gemeinsam in den letzten gut fünf Kilometer langen Anstieg, während Gregor Mühlberger vom heranrauschenden Peloton eingeholt wurde. Verona versuchte eine Solofahrt, 1,5 Kilometer vor dem Ziel attackierte dann Primoz Roglic, 21 Sekunden trennten ihn vom Spanier – das konnte der Slowene nicht mehr aufholen, so gab es Platz 2 und die Führung im Gesamtklassement vor seinem dänischen Jumbo-Visma-Teamkollegen Jonas Vingegaard (+44 Sekunden). Als bester Österreicher kam Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) auf Platz 13 (+1:19), ein weiterer Hinweis darauf, dass der 30-jährige Wahl-Burgenländer allmählich sein gesundheitlich so schwieriges Frühjahr allmählich abgeschüttelt hat. Auch in der Gesamtwertung ist Konrad 13. (+2:28).

Auf der letzten Etappe am Sonntag sind gleich drei Pässe zu überqueren. Und das Finale bildet der 11,3 Kilometer lange Anstieg aufs Plateau de Solaison (1.508 Meter/1.026 Meter Höhendifferenz/Schnitt: 9,2 Prozent Steigung).