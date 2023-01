Cristiano Ronaldo in der Wüste: Ein Sportparadies, auf Sand gebaut

Im Golf geht die Taktik mit Millionengagen auf: Ursprünglich waren die Spieler geächtet, die das Saudi-Geld nahmen und auf der LIV-Tour spielten. In den USA war der Widerstand noch stärker, von der European Tour wurden die LIV-Spieler nicht ausgeschlossen. Ein ultimatives Kräftemessen wird es 2023 bei bei den Nominierungen der Ryder-Cup-Teams gehen.

Der Boxkampf zwischen Anthony Joshua und dem ukrainischen Weltmeister Oleksandr Usyk im August in der Abdullah Sports City Arena in Jeddah wurde von Mohammed bin Salman besucht, an seiner Seite war FIFA-Boss Gianni Infantino. Joshua kann mit dem Vorwurf des Sportswashing gegen Saudi-Arabien nicht viel anfangen: „Ich weiß nicht, was das ist. Ich mag Saudi-Arabien. Ich habe eine gute Zeit hier. Ich werde wirklich gut behandelt. All diese Anschuldigungen sind für mich nicht von Belang.“