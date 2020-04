Corona-Krise: Positiver Test vor Mattersburger Trainingsstart

Der deustche Tennisprofi Alexander Zverev kann sich wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auch Turniere ohne Zuschauer vorstellen. "Am Ende des Tages würde ich lieber ohne Zuschauer spielen, als gar nicht zu spielen“, sagte Zverev in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Auch wenn es schade wäre. Aber wenn es sicherer ist, warum nicht?"

Die Tennis-Tour pausiert wegen der Corona-Krise derzeit bis Mitte Juli. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Pause noch länger dauern wird. Zverev rechnet damit, dass auch die US Open in New York nicht wie geplant im September stattfinden. "Man kann sich das nur schwer vorstellen, zumal die Hartplatz-Saison in den USA eigentlich ja sogar schon Ende Juli, Anfang August beginnen soll", sagte der 23-Jährige, der derzeit in Tampa in Florida trainiert. New York ist ganz besonders von der Corona-Krise betroffen.

Zverev hofft aber, dass in diesem Jahr noch Turniere ausgetragen werden. "Ich finde, die ATP muss schauen, was wann möglich ist. Wenn es in den USA nicht geht, geht es aber vielleicht schon in Europa. Da sind sie etwas weiter", sagte der Halbfinalist der Australian Open. "Vielleicht muss man dann dort Turniere stattfinden lassen."