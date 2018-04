Conor McGregor nach Angriff auf Rivalen von Polizei gesucht

Der frühere zweifache UFC-Weltmeister Conor McGregor, der mit seinem Millionen-Boxkampf gegen Floyd Mayweather im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt hatte, sorgte nun vor einem Event der UFC (Ultimate Fighting Championship) in New York für einen Skandal. Der 29-jährige Ire stürmte nach der Pressekonferenz vor UFC 223 im Barclays Center in New York am Samstag das Veranstaltungszentrum und attackierte gemeinsam mit einer Gruppe von Anhängern den Bus der Kämpfer.

Laut UFC-Präsident Dana White wurde McGregor von für das Event akkreditierten Angestellten seiner Marke "TheMacLife" in das Barclays Center gelassen, als die für Samstag gebuchten Kämpfer gerade mit einem Bus in Richtung Hotel abfuhren. McGregor und seine Anhänger bewarfen den Bus mit Stühlen, Fahrradständern und anderen Gegenständen, wobei einer der Kämpfer - Michael Chiesa - schwere Verletzungen im Gesicht erlitt.