Claire Williams: Warum sie wegen Lauda geheiratet hat

Das Rennen in Monte Carlo ist das aufregendste des ganzen Jahres. Nirgendwo sonst ist die Promi-Dichte so groß wie im Fürstentum, nie sind die TV-Quoten so hoch. Doch dieser Tage treten Glanz und Glamour in den Hintergrund. Niki Lauda ist das Gesprächsthema Nummer 1. Bei den Fans und bei den Teams.

„Es war für jeden von uns ein Schock“, sagt Red-Bull-Teamchef Christian Horner. „Er hat viel Zeit mit uns verbracht. Wir sind ja ein österreichisches Team.“