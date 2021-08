Voll verpokert: Deutscher NBA-Star verzockt sich um 78 Mio. Dollar

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat am Dienstag seinen Wechsel zu NBA-Rekordmeister Boston Celtics öffentlich gemacht. Der 27-Jährige schrieb in seiner Instagram-Story er sei "stolz" und es werde "eine Ehre sein, das Grün-Weiße anzuziehen und zu tun was ich liebe". Den Angaben nach einigte er sich auf einen Vertrag für die kommende Saison, eine offizielle Bestätigung durch die in grün und weiß spielenden Celtics stand zunächst noch aus.

Nach ESPN-Informationen bekommt Schröder er 5,9 Millionen Dollar Gehalt. In der vergangenen Saison spielte er noch an der Seite von LeBron James für die Los Angeles Lakers und schlug dort ein Angebot über vier Jahre und 84 Millionen Dollar Gehalt aus. Er hatte scheinbar darauf gesetzt, noch mehr Geld verdienen zu können.