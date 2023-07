Philipsen schnappt Cavendish historischen Tour-de-France-Triumph weg

Titelverteidiger Jonas Vingegaard ließ sich am Ende in der riesigen Gruppe zurückfallen und ging kein Risiko mehr ein. Der Däne wurde 22., führt aber weiterhin die Gesamtwertung vor Tadej Pogacar und Jai Hindley an. Felix Gall hatte am Donnerstag das gepunktete Trikot für den besten Bergfahrer wieder abgegeben. Der Osttiroler, der sich am Mittwoch an die Spitze der Bergwertung gesetzt hatte, wurde am Freitag 56. und liegt nun auf Gesamtrang 20.