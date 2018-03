Salzburg schaltet Borussia Dortmund aus

Es ist das schönste 0:0 in der Salzburger Fußballgeschichte: Österreichs Meister ließ auch im Rückspiel gegen Borussia Dortmund ganz wenig zu und steht völlig verdient im Viertelfinale der Europa League. In diesem wartet nun Atlético Madrid, ZSKA Moskau, Sporting, Lazio Rom, Marseille, RB Leipzig oder Arsenal auf Salzburg.

Europa League - Achtelfinale Atletico Madrid Lokomotiv Moskau 8:1 3:0/5:1 Lazio Rom Dynamo Kiew 4:2 2:2/2:0 Zenit St. Petersburg RB Leipzig 2:3 1:2/1:1 Athletic Bilbao Olympique Marseille 2:5 1:3/1:2 Viktoria Pilsen Sporting Lissabon 2:3 0:2/2:1 n.V. Olympique Lyon ZSKA Moskau 3:3 1:0/2:3 FC Arsenal AC Milan 5:1 2:0/3:1 Red Bull Salzburg Borussia Dortmund 2:1 2:1/0:0

„Wir werden aktiv spielen“, hatte Salzburg-Trainer Marco Rose trotz der 2:1-Führung nach dem Hinspiel angekündigt. Und jene Mannschaft, die schon in Dortmund von Beginn an auf dem Spielfeld gestanden war, setzte die Vorgabe ihres Chefs auch penibel um. Der deutsche Champions-League-Teilnehmer wurde überall dort beschäftigt, wo es nicht für das eigene Tor gefährlich werden konnte.

Umstellungen

BVB-Trainer Peter Stöger hatte hingegen umgestellt – gewollt und ungewollt. Der Pole Piszczek kehrte auf seine Stammposition rechts in der Viererkette zurück, Castro, im Hinspiel Rechtsverteidiger, rückte anstelle von Weigl ins defensive Mittelfeld und sollte Xaver Schlager neutralisieren, was phasenweise auch gelang.

Foto: REUTERS/LEONHARD FOEGER Die ungeplante Umstellung klappte weniger gut. Statt des nicht fitten Toprak, im Hinspiel ein Schwachpunkt, begann der Franzose Zagadou in der Innenverteidigung. Der 18-Jährige hatte mit Salzburg-Stürmer Hwang noch größere Probleme als der Türke im Dortmunder Signal Iduna Park.

Die Salzburger zwangen mit ihrem Angriffspressing die Dortmunder immer wieder zu Abspielfehlern. Und das, obwohl Schiedsrichter Bastien es der Heimelf schwerer machte als der Gegner. Phasenweise ließ der Franzose alles laufen, phasenweise pfiff er dann hingegen jede Kleinigkeit ab.

Die Salzburger, die eigentlich kein Tor benötigten, waren in den ersten 45 Minuten wesentlich gefährlicher als die Dortmunder, die zwei Tore schießen mussten, um eine Chance auf den Aufstieg zu haben – aber nur zwei gute Aktionen anzubieten hatten.

Foto: AP/Kerstin Joensson Das Spiel entwickelte sich zu einem Privatduell Salzburg gegen BVB-Goalie Bürki. Der Schweizer rettete zunächst zwei Mal im Eins-zu-Eins gegen Hwang (6., 21.). Die größte Tat gelang Bürki aber in der 32. Minute: Mit einem tollen Reflex rettete er bei einem Schlager-Schuss das 0:0 zur Pause.

Doppeltausch

Stöger musste Risiko nehmen. Und er ging dieses ein. Die deutschen Teamspieler Götze und Reus schickte der Wiener unter die Dusche, dafür kamen mit Philipp und Isak neue Offensivkräfte.

Anders als beim Hinspiel, als kurz nach einem Doppeltausch der Dortmunder Treffer fiel, ließen sich die Salzburger dieses Mal durch die Umstellungen nicht aus dem Konzept bringen.

Foto: REUTERS/LEONHARD FOEGER Der BVB war zwar mit drei echten Stürmern nun mehr in der gegnerischen Spielhälfte, aber in den Strafraum kamen die Dortmunden nicht. Für die Salzburger ergaben sich nun große Räume. Mehrmals hatte man eine Überzahl in Kontersituationen, spielte diese aber nicht zu Ende.

In der 70. Minute kam Dortmund erstmals dem 1:0 nahe: Isak scheiterte aber an Walke. Kurz danach hatte auch Philipp eine Chance. Salzburg wankte, überstand aber die einzige Drangperiode schadlos. Die Salzburger Fans dürfen sich auf noch eine magische Nacht freuen.