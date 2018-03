Europa League: Salzburg - Dortmund zum Nachlesen

Herzlich willkommen zum KURIER-Live-Ticker! Das Europa-League-Achtelfinalduell zwischen Red Bull Salzburg und Borussia Dortmund geht in das Rückspiel - und über das Hinspielergebnis ist schon genug gesagt worden, trotzdem an dieser Stelle noch einmal die Erinnerung: 2:1 siegten die Mannen von Marco Rose auswärts in Dortmund und schufen sich damit eine hervorragende Ausgangslage für das heutige Rückspiel!