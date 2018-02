Salzburg rettet bei Real Sociedad ein Remis

Ein Tor in der 94. Minute rettete Salzburgs Erfolgsserie: Minamino erzielte bei Real Sociedad im Hinspiel der Zwischenrunde den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand. Österreichs Meister ist nun 16 Europacup-Spiele ungeschlagen und hat gute Chancen auf den Aufstieg ins Achtelfinale.

Trainer Marco Rose konnte in der Defensive doch auf internationale Erfahrung setzen. Die Innenverteidiger Ramalho und Caleta-Car (zusammen 53 Europacup-Spiele) waren rechtzeitig spielfit geworden. Pongracic und Onguéné (zusammen zwei EC-Spiele), die zuletzt in Altach gespielt hatten, saßen auf der Bank.

Und die Abwehr sollte gleich viel Arbeit bekommen. Real Sociedad begann wie erwartet mit viel Druck. Salzburg konnte nicht einmal reagieren, sondern musste zuschauen wie sich die ballsicheren Basken bis zum Strafraum durchkombinierten. Zwei Kopfbälle von Moreno (1.) und von Xabi Prieto (12.) waren die gefährlichsten Chancen der Startphase.

Aber dass auch der Tabellen-14. der Primera Division Probleme hat, wenn der Gegner schnell spielt, sollte sich ebenfalls zeigen. Hwang (16.) und Ramalho (17.) tauchten gefährlich im Strafraum auf.

Geschenkte Führung

Aber die Salzburger mussten gar nichts auf das Tor schießen, um in Führung zu gehen: Beim ersten Eckball verfehlte Keeper Rulli beim Herauslaufen den Ball, Pechvogel Oyarzabal köpfelte sich selbst an, der Ball rollte ins eigene Tor (27.).

Danach war zu merken, dass sich Real Sociedad seit Wochen in einer Krise befindet. Von der Ballsicherheit der ersten Minuten war nichts mehr zu sehen. Dazu wurde die sehenswerte Partie immer hektischer.

Dem Ausgleich nahe kam Real Sociedad nur aus einem der vielen Eckbälle. Bei einer Doppelchance konnte zunächst Walke den Ball wegschlagen, danach rettete Lainer vor der Linie (38.).

Bei Salzburg blieb der umtriebige, aber auch rotgefährdete Hwang zur Pause in der Kabine. Ersatzmann Gulbrandsen konnte den Gegner bei weitem nicht so beschäftigen wie der Koreaner.

Einzelaktion

Am Spielgeschehen änderte sich zunächst wenig. Salzburg hatte die Partie im Griff – bis eine Einzelaktion zum Ausgleich führen sollte: Rechtsverteidiger Odriozola dribbelte sich in den Strafraum und schoss unhaltbar ein – 1:1 in der 57. Minute.

Der Druck der Basken wurde nun wieder größer. Salzburg hatte noch einmal Glück: Ein Kopfball des eingewechselten Januzaj ging an die Latte (72.). Acht Minuten später hatte der Belgier selbst Glück: Sein Freistoß ging mitten durch Salzburgs Mauer und ins Tor – 2:1 (80.).

Es kam aber nicht zur ersten Salzburger Niederlage im Europacup seit Mitte Oktober 2016, weil Minamino in der 94. Minute einen Querpass von Lainer verwertete.