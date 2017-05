Salzburg: Farkas kommt, Berisha und Leitgeb bleiben

Vor dem letzten Bundesliga-Spiel der laufenden Saison konnte Meister Salzburg mehrere wichtige Personalfragen für die neue Saison klären. Wie der KURIER bereits am Donnerstag ankündigte, konnte der jetzige Mattersburg-Kapitän Patrick Farkas für die Saison 2017/18 verpflichtet werden. Es ist nach Patson Daka und Mahamadou Dembele der dritte Neuzugang der Salzburger.

Mit Valon Berisha und Christoph Leitgeb verlängerten zudem zwei wertvolle Spieler ihre Verträge. Der 24-jährige kosovarische Teamspieler Berisha unterschrieb bis 2020, Leitgeb bis zum Ende der kommenden Spielzeit.

Der 18-jährige Hannes Wolf wird in der kommenden Saison vom FC Liefering hochgezogen und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2020. Mit dem 19-jährigen Mittelfeldspieler Amadou Haidara und dem gleichaltrigen Verteidiger Igor dos Santos de Paulo, 2016/17 in erster Linie für den FC Liefering tätig, rücken zwei weitere Youngsters in den Kader.

Zur neuen Saison kehren Leihspieler Munas Dabbur (zuletzt Grashoppers Zürich) und Reinhold Yabo (Arminia Bielefeld) wieder zurück.