Rückkehr perfekt: Junuzovic wechselt zu Red Bull Salzburg

Seit längerem ist offiziell bekannt, dass Zlatko Junuzovic Werder Bremen verlassen wird. Nun ist fix, was zuletzt schon spekuliert worden ist: Nach sechseinhalb Jahren kehrt der ÖFB-Nationalspieler nach Österreich zurück. Er erhält beim alten und neuen Meister einen Vertrag bis 2021.

So kündigte Salzburg am Sonntag-Mittag über die sozialen Medien große Neuigkeiten an. "Freunde des Serienmeisters: Bitte anschnallen!", heißt es da. Kurz darauf wurde es offiziell gemacht: "Zlatko Junuzovic trägt ab der neuen Saison unser Dress. SERVUS in SALZBURG, JUNO!"