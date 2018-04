Junuzovic verabschiedet sich im Sommer aus Bremen

Nach sechseinhalb Jahren ist Schluss. Zlatko Junuzovic verabschiedet sich im Sommer von Werder Bremen. Noch zwei Mal hat er Gelegenheit, sich von den Fans zu verabschieden, bei den Heimspielen gegen Dortmund und Leverkusen. Der letzte Auftritt erfolgt dann in Mainz.

Wohin seine Reise gehen wird, ist noch nicht zu 100 Prozent fix. Es gibt konkrete Angebote, in den kommenden zwei Wochen will der 30-Jährige seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag setzen.

Im Jänner 2012 wechselte Junuzovic direkt aus dem Trainingslager der Wiener Austria im türkischen Lara nach Bremen, wo er von Beginn an zum Stammspieler, später zum Publikumsliebling und Kapitän wurde. Schon vergangenen Sommer deutete vieles auf einen Abschied hin, der türkische Erstligist Trabzonspor unterbreitete dem Österreicher ein unmoralisches Angebot und bot mehr als sieben Millionen Ablösesumme, doch Werder ließ den Kapitän nicht gehen. Und bot umgekehrt Junuzovic einen neuen Vertrag an - zu deutlich schlechteren Konditionen. Kein Zeichen hoher Wertschätzung.

In Folge blieb das Thema Junuzovic in Bremen ein Dauerbrenner, der Verein machte medial auf den Spieler Druck, indem man in den Haus- und Hofmedien behauptete, Junuzovic hätte in Angebot vorliegen, wolle aber nicht unterschreiben. Trotz medialer Provokationen ließ sich der Mittelfeldspieler nicht aus der Reserve locken, geht aber jetzt gemeinsam mit dem Klub in die Offensive. Damit hat das Thema Junuzovic in Bremen noch doch ein Ende.