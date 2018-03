ÖFB-Cup: Salzburg überrollt die Austria Klagenfurt

Marco Rose (Salzburg-Trainer): "Klagenfurt hat einen Bundesligisten und zwei Zweitligisten ausgeschaltet. Sie haben vor allem in der Offensive gute Fußballer. Wir wussten schon, was auf uns zukommt. Wir haben die Sache gut analysiert, und die Spieler haben es gut umgesetzt. Es war eine konzentrierte Leistung meiner Mannschaft, noch dazu zum 44. Geburtstag von Alexander Zickler. Und deshalb ist es ein zusätzliches Sahnehäubchen. Letztendlich ist das die Konsequenz der harten Arbeit. Jeder ist bereit, viel zu investieren. Wir haben auch heute gezeigt, dass bei uns schwer etwas zu holen ist."

Christoph Leitgeb (Salzburg-Kapitän): "Das Spiel ist optimal für uns gelaufen. Wir waren sehr effizient."

Hannes Wolf (Salzburg-Doppeltorschütze): "Wir haben das Spiel von Anfang an ernst genommen, von Anfang an Dampf gemacht und nicht locker gelassen. Der Trainer macht das mit der Rotation sehr gut, es waren heute wieder frische Leute am Platz. Alleine mit 'Leiti' zu spielen ist geil, weil er einfach gute und hervorragende Pässe spielt."