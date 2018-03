Europa League: Salzburg im Viertelfinale gegen Lazio

Eigentlich hatten sich die Salzburger als Belohnung für die beiden großartigen Vorstellungen gegen Borussia Dortmund Arsenal gewünscht, doch Losfee Eric Abidal bescherte Österreichs Meister eine Reise nach Rom zu Lazio. Im altehrwürdigen Olympia-Stadion findet am 5. April das Viertelfinal-Hinspiel der Europa League statt, das Rückspiel steigt dann eine Woche später in der Red-Bull-Arena.

Foto: APA In der ewigen Stadt begann der erste europäische Erfolgslauf eines Red-Bull-Teams: Im September 2009 wurde das Gruppenspiel bei Lazio durch Tore von Franz Schiemer und Marc Janko in der Schlussphase sehr glücklich mit 2:1 gewonnen.

Es folgten fünf weitere Siege in der Gruppenphase. Mit dem 2:1-Heimerfolg vor fast 27.000 Fans wurde erstmals der Aufstieg in ein Sechzehntelfinale fixiert.

Lazio schaltete am Donnerstag Dynamo Kiew aus – dank eines 2:0-Auswärtssieges, nachdem das Hinspiel im römischen Olympiastadion nur 2:2 geendet hatte.

Gescheiterter Dortmunder ist Lazios Star

Foto: AP/Efrem Lukatsky Star der Mannschaft ist ein in Dortmund gescheiterter Stürmer: Ciro Immobile hält 2017/’18 bereits bei 34 Toren in 37 Pflichtspielen. Trainiert werden die Römer von ihrem Ex-Stürmer Simone Inzaghi. Derzeit liegt Lazio in der Serie A auf Platz vier, der kommende Saison einen Champions-League-Startplatz garantieren würde.