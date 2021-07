15 Monate kein Pfiff, dann Gelb nach 22 Sekunden

Am 21. August 2015 hat Gerhard Grobelnik sein bis gestern letztes Spiel im Profifußball gepfiffen. Nach einem 15-monatigen Leidensweg, bedingt durch einen schweren Bandscheibenvorfall inklusive Operation, kehrte der 41-Jährige Unparteiische gestern in Kapfenberg ins Geschehen zurück und zeigte dem Wr. Neustädter Bernd Gschweidl prompt nach 22 Sekunden Gelb.

Bremsen konnte der ehemalige FIFA-Referee den Stürmer damit nicht. Ganz im Gegenteil. Der 21-Jährige brachte Wr. Neustadt in der Obersteiermark mit einem Doppelschlag in Führung und ebnete so den Weg seines Teams zu einem ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg.

Die Niederösterreicher halten in den jüngsten acht Partien bei nur einer Niederlage und holten in diesem Zeitraum 15 Punkte.

Mit einem 4:2 bei Austria Lustenau hat der LASK die Vorarlberger wieder an der Tabellenspitze abgelöst. Die Hausherren glichen in einem würdigen Schlager der 19. Runde durch Goalgetter Raphael Dwamena (9., 82.) zwar zweimal aus, der LASK holte mit zwei Last-Minute-Treffern von Rene Gartler (87.) und Fabian Miesenböck (89.) aber noch einen verdienten Dreipunkter.

Nach einer Überraschung sah es lange Zeit in Innsbruck aus, wo der FAC ab der 31. Minute mit 1:0 führte und Torhüter Fraisl auch noch einen Elfmeter von Pichlmann halten konnte (79.).

Die Wiener ließen sich aber doch noch die Butter vom Brot nehmen. Pichlmann (89.) und Eler (92.) aus einem erneuten Elfmeter drehten die Partie in den letzten Minuten und sicherten Wacker einen schmeichelhaften 2:1-Sieg.

Ein Lebenszeichen gab auch der SV Horn von sich. Die Waldviertler erkämpften sich beim Red-Bull-Klub FC Liefering ebenso ein 1:1.

FC Liefering - SV Horn 1:1 (0:1)

Tore: M. Berisha (53.) bzw. Zatl (33.)

Blau-Weiß Linz - WSG Wattens 0:0

Wacker Innsbruck - FAC 2:1 (0:1)

Tore: Pichlmann (89.), Eler (92./Foulelfer) bzw. Flavio (31.)

Rote Karte: Kreuzriegler (91., Torraub/FAC)

Kapfenberger SV - SC Wr. Neustadt 0:3 (0:1)

Tore: Gschweidl (36., 48.), Rakowitz (53.)

SC Austria Lustenau - LASK Linz 2:4 (1:2)

Tore: Dwamena (9., 82.) bzw. Gartler (2., 87.), Imbongo (32.), Miesenböck (89.)