Der LASK beendet die Serie von Mattersburg

Oliver Glasner (LASK-Trainer): "Wenn man mit 0:1 startet, dann muss man das erst einmal abschütteln. Wir waren dadurch verunsichert, haben das Risiko vermieden. Ich habe dann in der Halbzeit gesagt, das wir mehr in den Sechzehner kommen müssen. Wir haben das in der zweiten Hälfte auch umgesetzt und Mattersburg eingeschnürt. Wir haben in dieser Saison schon mehrere Spiele gedreht. Der Unterschied in der zweiten Hälfte war, dass wir mehr den direkten Weg zum Tor gesucht haben. Das dritte Saisonviertel ist mit 21 Punkten unglaublich für uns gelaufen, eine Wahnsinnsquote. Jetzt gehen wir beruhigt in die Länderspielpause."

Gerald Baumgartner (Mattersburg-Trainer): "Wir wollten ein frühes Tor schießen, gut ins Spiel kommen und aggressiv agieren. Das ist uns gelungen. In der zweiten Hälfte haben wir bei den ersten beiden Gegentoren aber schlecht verteidigt, den Gegner nicht eng genug gedeckt, das war der Knackpunkt. Wir haben zu viele technische Fehler gemacht. Als Trainer bist du in der zweiten Hälfte zu weit weg von der Mannschaft, kannst sie nicht mehr richtig coachen. Da muss sie selbst mehr Verantwortung übernehmen. Wir werden unsere Lehren daraus ziehen. Der Kampf um einen Europacupplatz ist für uns ein Luxusproblem. Der LASK hat da einen ganz anderen Kader und heute verdient gewonnen."