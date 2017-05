Er war zunächst ein pikantes Detail am Rande und stand nach sechs Minuten im Blickpunkt: Bei Salzburg durfte wie gewohnt Ulmer, von Teamchef Koller jahrelang links liegen gelassen, auf der linken Seite verteidigen. Ulmer brachte die Austria mit 1:0 in Führung, weil er einen Eckball von Holzhauser unglücklich ins eigene Tor verlängerte. Salzburg benötigte Zeit, um Chancen vorzufinden. Vor allem Hwang war dabei ein Unruhestifter. Für viel Unruhe sorgte auf der anderen Seite Goalie Stankovic, der nach einem Einwurf angespielt wurde. Er zögerte so lange, bis Austrias Kayode den Ball zum 2:0 eindrückte. Ein grober Schnitzer.

Dennoch ließ sich der Meister nicht hängen. Haidara, der erstmals von Beginn an eingesetzt wurde, traf noch vor der Pause mit einem tollen Schuss zum 1:2. Nach dem Wechsel drehte der Meister die Partie mit einem Doppelschlag. Zunächst staubte Hwang aus Abseitsposition zum 2:2 ab. Austria-Trainer Fink war sauer: "Der Schiri hat uns um den Sieg gebracht." Danach setzte sich noch Lazaro gegen Hadzikic durch und traf zum 3:2.

Die Austria bleibt gegen Salzburg seit elf Spielen ohne Sieg und zittert um Platz 2.

35. Runde:

Altach - Ried 0:2 (0:0)

Austria - Salzburg 2:3 (2:1)

Mattersburg - Rapid 1:3 (1:1)

St. Pölten - WAC 1:1 (1:1)

Sturm - Admira 2:1 (1:1)

Tabelle:

1. Red Bull Salzburg 35 24 6 5 73:24 49 78 * 2. Austria Wien 35 19 3 13 66:49 17 60 + 3. SK Sturm Graz 35 19 3 13 55:38 17 60 + 4. SCR Altach 35 15 8 12 46:48 -2 53 5. FC Admira 35 13 7 15 35:49 -14 46 6. Rapid Wien 35 11 10 14 50:41 9 43 7. SV Mattersburg 35 11 7 17 36:52 -16 40 8. WAC 35 10 9 16 39:59 -20 39 9. SKN St. Pölten 35 9 10 16 40:58 -18 37 10. SV Ried 35 10 5 20 31:53 -22 35

* = Meister + = Europa League