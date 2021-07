Rapid - Sturm: Volles Haus, viel Druck und Umstellungen

Über 26.000 Zuschauer werden heute (16.30 Uhr) im Allianz Stadion sein, um Rapid – Sturm zu sehen. Das fast volle Haus passt nicht zur Lage: Sturm ist zwar noch Tabellenführer, aber seit fünf Pflichtspielen sieglos. Rapid ist ins Mittelmaß abgestürzt, nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge wächst der Druck: Der neue Trainer Damir Canadi soll die Wende schaffen, egal wie. Sonst wird die Stimmung bei der Hauptversammlung mit über 2000 Mitgliedern Montagabend frostig.

In der Ära Barisic war Sturm in der Krise ein gern gesehener Gegner. Immer wieder dienten die Grazer als Aufbaugegner. Zuletzt nach dem 0:6 in Valencia im Februar mit einem Schobesberger-Doppelpack in Graz.

Doch gegen Canadi (als Altach-Trainer) hat Sturm-Coach Foda eine wesentlich bessere Bilanz. Der Wiener wird die beim 0:1 in Genk deutlich verbesserte Elf trotzdem umbauen.