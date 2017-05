Dass in Runde 34 mit Salzburg (Meistertitel) und Admira (Klassenerhalt) die einzigen beiden Bundesliga-Klubs gegeneinander spielten, die ihre Saisonziele bereits erreicht hatten, war natürlich Zufall, schmälert aber nicht die Leistung beider Klubs. Dass das Spiel vor 6136 Zuschauern an eine Exhibition erinnerte, verwunderte wenig.

Während die Gäste (fast) in Bestbesetzung antraten, schonte Salzburg-Trainer Oscar Garcia Stammkräfte wie Walke, Ulmer, Laimer oder Berisha. Trotzdem war der Meister von der ersten Minute die spielbestimmende Mannschaft. Die Admira verteidigte aber geschickt, ließ vor der Pause nur eine Chance zu: Hwang köpfelte freistehend neben das Tor (25.).

Nach einer Stunde kamen bei Salzburg mit Leitgeb und Wolf statt Rzatkowski und Radosevic (der Kroate wird Salzburg fix verlassen) neue Kräfte. Routinier Leitgeb hätte in seinem 296. Spiel für Red Bull für die Führung sorgen müssen, scheiterte nach einem Solo an Leitner (70.). Besser machte es Stürmer Hwang, der Admiras Keeper per Heber keine Chance ließ (75.). Der Koreaner stellte auch den 2:0-Endstand her, nach Idealvorlage von Gegenspieler Maranda (89.).

Bundesliga, 34. Runde:

Ried - St. Pölten 1:1

Mattersburg - Altach 1:0

WAC - Austria 2:1



Tabelle:

1. Red Bull Salzburg 34 23 6 5 70:22 48 75 * 2. Austria Wien 33 19 3 11 63:44 19 60 3. SK Sturm Graz 33 18 3 12 53:36 17 57 4. SCR Altach 34 15 8 11 46:46 0 53 5. FC Admira 34 13 7 14 34:47 -13 46 6. SV Mattersburg 34 11 7 16 35:49 -14 40 7. Rapid Wien 33 9 10 14 46:40 6 37 8. SKN St. Pölten 34 9 9 16 39:57 -18 36 9. WAC 33 9 8 16 36:57 -21 35 10. SV Ried 34 9 5 20 29:53 -24 32

* = Meister