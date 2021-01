Buffon, Kasai, Riegler & Co.: Langzeitgrößen ohne Ablaufdatum

2014 feierte der Publikumsliebling in Kuusamo im Alter von 42 Jahren und 176 Tagen den 17. und bislang letzten Weltcupsieg - das brachte dem rüstigen Routinier einen Eintrag in die Rekordbücher. Auch wenn Noriaki Kasai in diesem Winter der Sprung in das japanische Weltcupaufgebot verwehrt blieb, sein Ziel ist die Teilnahme an den Winterspielen 2022 in Peking.