Bürgermeister Michael Ludwig denkt an einen Start beim Halbmarathon

Die Vorzüge des Laufens und der Veranstaltung pries auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. "Die Bilder vom Marathon zeigen, wie wunderschön diese Stadt ist. Und mit der Prater Hauptallee wird jene Strecke durchlaufen, auf der Eliud Kipchoge den Weltrekord aufgestellt hat."

Der Marathon sei aber nicht nur wichtig für den Tourismus, sondern auch für die Gesundheit jedes einzelnen, auch wenn man nicht den Marathon ins Auge fasse. "Ich habe immer wieder an eine Teilnahme gedacht, scheitere aber an zu wenig Training", sagte Ludwig, der durchaus ausgeschlafen wirkte, aber tatsächlich noch nicht voll austrainiert.

Trainingsprogramm

Dies könne sich aber ändern. Auf die Frage, ob Ludwig 2024 am 5-Kilometer-Lauf rund um die Ringstraße mitmachen möchte, überraschte der 61-Jährige mit viel Motivation. Eine Teilnahme am Halbmarathon oder am Staffellauf sei im Bereich des Möglichen. Ludwig: "Vielleicht werde ich im nächsten Jahr das umfassende Trainingsangebot rund um die Veranstaltung annehmen."