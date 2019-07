Bruch mit Tradition: Wimbledon streicht "Miss" in Anrede

Wimbledon ist nicht nur als Rasen-" Mekka" einzigartig im Tennis-Sport. Es gibt wohl im gesamten Sport kaum einen Schauplatz, bei dem Traditionen so hochgehalten werden wie bei den All England Championships in London. Keine Werbebanden, weiße Tenniskleidung ohne Sponsoren und diverse andere Etiketten, die unbedingt zu beachten sind. Und doch gibt es 2019 zwei einschneidende Neuerungen in Wimbledon.

"Game, Miss.." oder "Misses..." wird man nicht mehr hören. Die Organisatoren haben sich durchgerungen, den langjährigen, höflichen Usus, Frauen nach ihrem Familienstand anzusprechen, abzuschaffen. Nur noch, wenn sich jemand daneben benimmt bzw. eine Verwarnung aus anderen Gründen bekommt, wenn es eine medizinische Ankündigung wie ein Time-out oder eine "Challenge" gibt, wird man mit Frau, Fräulein oder Herr angesprochen. Aber das gilt eben für beide Geschlechter gleich.