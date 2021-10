Britischer Sieg bei der Frauen-Premiere von Paris-Roubaix

Den dritten Rang sicherte sich die Italienerin Elia Longo Borghini mit bereits 1:47 Minuten Rückstand, übrigens eine Teamkollegin der Siegerin.

Die Österreicherinnen Sarah Rijkes (Ceratizit-WNT) und die Schweinberger-Schwestern Christina und Kathrin (Doltcini-Van Eyck-Proximus) hatten mit der Entscheidung nichts zu tun und schafften es nicht einmal in die Ergebnisliste - die Karenzzeit war mit acht Prozent (14:05 Minuten) zu knapp gefasst. Nur 61 Starterinnen wurden schließlich im Klassement geführt, 129 Frauen hatten sich der Aufgabe gestellt.

Ein Duo am Start

Besser machen kann es am Sonntag der Kärntner Marco Haller, der für Bahrain-Victorious am Start steht und für Sonny Colbrelli und Matej Mohoric arbeiten wird. Der Oberösterreicher Michael Gogl wird bei Qhubeka-NextHash für Victor Campenaerts in die Pedale treten.

Seine letzte Vorstellung gibt dann Peter Sagan: Der dreifache Ex-Weltmeister aus der Slowakei verabschiedet sich von Bora-hansgrohe und wechselt zum französischen Team Total-Direct Energie.