Boxer Marcos Nader plant den schwierigsten Kampf seiner Karriere

Die 8. Bounce Fight Night wartet mit einem besonderen Höhepunkt auf: Österreichs derzeit bester Boxer Marcos Nader fordert am 4. Dezember im Hotel Intercontinental den amtierenden EU-Meister im Mittelgewicht, den Deutschen Marten Arsumanjan (27). „Bei der letzten Bounce Fight Night war ich Zuseher, aber jetzt will ich wieder im Ring mitmischen“, sagte der 31-Jährige, der bereits voll im Training steht. „Ich will den Titel wieder haben.“

Die European Boxing Union (EBU) ist einer der vier großen Weltverbände und vergibt den Titel des Europameisters (EBU) und die untergeordneten Titel EU-Europameister und Europameister der Nicht-EU-Staaten. Nader hatte den EU-Titel bereits am 13. Juni 2013 gewonnen und verteidigte diesen am Nationalfeiertag desselben Jahres erfolgreich. Am 26. Jänner 2014 verlor der Wiener dann die Titelverteidigung.