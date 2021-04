Box-Star Marcos Nader: "Ich wollte bereits aufhören"

Schonung. Kein gutes Wort in Zusammenhang mit der Ausübung eines Spitzensports. Auch für Profi-Boxer Marcos Nader nicht. Ein Knochenmarksödem in der rechten Schulter schmerzt. "Ich absolviere eben in dieser Zeit Laufeinheiten und so gut es geht Krafttraining, wo ich die Schulter nicht belasten muss. Ich hoffe, dass ich nicht operiert werden muss und im August oder September wieder topfit werde und kämpfen kann", sagt der 31-Jährige, der am 20. März nach einer langen, bitteren Corona-Pause wieder kräftig austeilte und seinen IBF-Titel im Mittelgewicht behielt. Österreichs Paradeboxer schonte den Deutschen Alexander Pavlov weniger und siegte einstimmig nach Punkten.