Comeback des Boxsports: Marcos Nader steigt in den Ring

Amateur-Highlights

Auch Österreichs Amateure sind wieder am Start. Michaela Kotaskova (-69 kg), Marcel Meinl (-69 kg), Mobin Khahrazeh (-81 kg), Seun Salami (ü 91 kg) gehen auf Siegesfang für Österreich. Boxfans dürfen sich auch hier auf sehr professionelle Kämpfe freuen, denn die Gegner sind alle am internationalen Parkett der AIBA bekannt. Gut zu wissen: Mobin Khahrazeh gewann erst kürzlich Bronze auf einem internationalen Elite-Turnier der AIBA. Superschwergewicht Seun Salami ist seinen Fans aufgrund seines phänomenalen K.O-Siegs gegen Spanien bei der letzten Bounce Fight Night gut in Erinnerung geblieben. Es wird also garantiert ein Abend der Boxherzen höherschlagen lassen wird.