Box-Star Nader über Corona-Krise: "Man kann gar nichts planen"

„Für uns Boxer war es einfach ein Seuchenjahr“, sagt Marcos Nader, ehemaliger EU-Champ im Mittelgewicht im Sport-Talk auf schauTV. Für ihn als Profi, aber auch für die Amateure. Er selbst hätte allein vier Mal eine Bühne gehabt, um sein Ziel, „einen europäischen Titel zu holen“ zu realisieren. Vier Möglichkeiten in der Heimatstadt Wien im Rahmen von weiteren Ausgaben der „Bounce Fight Night“. Nach und nach wurden mit den anwachsenden Corona-Zahlen die Veranstaltungen abgesagt. „Damit fehlt uns nicht nur die Bühne für Sponsoren, sondern auch der Wettkampf.“

Sein Bruder Daniel Nader, der sein Kommen zum Sport-Talk aufgrund einer Grippe kurzfristig absagen musste, ist Nationaltrainer der Olympiaboxer, die ebenso in der Luft hängen, was die Qualifikation für Tokio betrifft. „Im Mai soll es weitergehen, habe ich gehört“, sagt Nader, „aber in dieser Situation kann man gar nichts fix sagen.“