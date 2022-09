Boxen: Fury sagte das britische Duell gegen Joshua ab

Das Duell der besten britischen Schwergewichtsboxer Tyson Fury und Anthony Joshua ist offenbar geplatzt. Der 34-j├Ąhrige Fury hat am Montag einen Kampf gegen den zwei Jahre j├╝ngeren Joshua nach Ablauf einer selbst auferlegten Frist ausgeschlossen. "Der Tag der Entscheidung ist gekommen und vor├╝ber", sagte Fury in einem in den sozialen Medien verbreiteten Video. Es sei nach f├╝nf Uhr am Montag und kein Vertrag sei unterzeichnet worden.

"F├╝r Joshua ist es offiziell vorbei", sagte Fury weiter. Der Boxer hatte seinem Rivalen ein Ultimatum gestellt, trotz der m├╝ndlichen Einigung vor einigen Wochen hatte Joshua mit der Vertragsunterschrift gez├Âgert.

Als m├Âgliches Datum f├╝r den Kampf war der 3. Dezember gehandelt worden, Fury h├Ątte 60 Prozent der B├Ârse erhalten, Joshua sollte die ├╝brigen 40 Prozent bekommen. Fury war zuletzt als Weltmeister des Verbandes WBC zun├Ąchst zur├╝ckgetreten, hatte aber angek├╝ndigt, f├╝r einen Vereinigungskampf gegen Vierfach-Champion Oleksandr Usyk aus der Ukraine in den Boxring zur├╝ckzukehren. Usyk hatte vor einem Jahr Joshua als Weltmeister entthront und vor kurzem auch die Revanche f├╝r sich entschieden.