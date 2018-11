Ukrainer Usyk weiter unumstrittener Champion im Cruisergewicht

Alexander Usyk bleibt unumstrittener Box-Champion im Cruisergewicht (90,7 kg). Der 31-Jährige besiegte am Samstag in Manchester den Briten Tony Bellew durch K.o. in der 8. Runde und behielt damit die Weltmeister-Gürtel der Verbände WBC, WBA, IBF und WBO. Ex-Weltmeister Bellew (35) bestätigte danach seinen Rücktritt, Usyk gewann auch seinen 16. Profikampf (12. vorzeitiger Sieg) und plant Größeres.

Der Olympiasieger von London 2012 steht vor einem Aufstieg ins Schwergewicht und Promoter Alexander Krassjuk machte kein Hehl daraus, dass ein Titelkampf gegen Weltmeister Anthony Joshua das Ziel ist. Der Brite war 2012 Olympiasieger im Super-Schwergewicht und ist nun Champion der Verbände WBA, IBF, WBO und IBO.