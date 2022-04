Boxen für den guten Zweck: Nader und Co. kämpfen für Kinderschutz

Rap-Newcomer DKN & Boris B präsentieren ihren neuen Song "Hilfeschrei", der speziell für den Kinderschutz geschrieben wurde. Außerdem wird ein Kinderbuch vorgestellt, dass die Jüngsten für das Thema Missbrauch sensibilisieren soll. "Wenn man das Buch liest, werden die Kinder aufmerksamer und keine leichte Beute mehr für Pädophile", sagt D’Atri und betont, dass "jedes Kind ein Recht auf eine kindliche Kindheit hat".

Das Buch ist nur eine Präventionsmaßnahme des Vereins, der auch Workshops an Schulen anbietet. Betroffenen wird ein Anwalt und ein Therapeut für die gesamte Familie zur Verfügung gestellt. Zur Stärkung des Selbstvertrauens dürfen Kinder sich in einem Kampfsportgym oder einem Ballettstudio auspowern. Durch den Sport werden die Kinder wieder stark, um gegen diese Personen irgendwann auszusagen. "Wir versuchen die Betroffenen in allen Bereichen so gut wie möglich zu unterstützen, damit sie wieder ins Leben zurück finden können und die Täter ihre Strafe erhalten."