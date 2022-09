Bewegender Abschied von Karate-Weltmeisterin Alisa Buchinger

Früh den Fokus gefunden

Manfred Eppenschwandtner erinnerte an die ersten Jahre: „Während andere Kinder verspielt waren, zeigte sich Alisa schon als Kind fokussiert, gewann schon 2008 die Shotokan-EM-Titel in der Klasse U 16 und U 18 in London und siegte auch bei ihrem allerersten Premier-League-Einsatz in Deutschland. Ein Talent mit diesen Qualitäten werden wir wohl lange Zeit nicht mehr finden.“

Die Entscheidung für das Karriereende traf Alisa Buchinger nach ihrer zweiten Silbermedaille bei den World Games am 10. Juli in Birmingham (USA). Nun konzentriert sich die Ex-Weltmeisterin auf ihre Ausbildung im Sportjournalismus und ihre Arbeit als Landestrainerin gemeinsam mit Thomas Kaserer.