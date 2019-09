Berührende Szenen in Doha: Läufer trägt Rivalen über die Ziellinie

Ganz egal wie viele Weltrekorde bei dieser Leichtathletik-WM in Doha auch fallen werden: An diese Szene wird man sich noch lange erinnern. Gleich am ersten Tag der Titelkämpfe in Katar wurden zwei Männer gefeiert, die es normalerweise wohl eher nicht ins Rampenlicht geschafft hätten: Braima Suncar Dabo aus Guinnea-Bissau und Jonathan Busby aus Aruba.

Im Vorlauf über 5000 Meter erlitt Jonathan Busby einen totalen körperlichen Einbruch und konnte sich kaum mehr auf den Beinen halten. Sein Rivale Dabo bekam den Schwächeanfall des Läufers aus der Karibik mit und griff ihm kurzerhand unter die Arme - im wahrsten Sinne des Wortes.