Belgische Paralympics-Siegerin: Tod durch Sterbehilfe

"Ich habe alle Papiere griffbereit, aber ich genieße nach wie vor jeden kleinen Moment", hatte Marieke Vervoort vor drei Jahren bei den Paralympics in Rio de Janeiro gesagt. Damit bezog sich die Belgierin auf die Inanspruchnahme von Sterbehilfe, die in ihrer Heimat erlaubt ist. Vervoort litt an einer degenerativen Muskelerkrankung, die ständige Schmerzen hervorrief und sie kaum schlafen ließ. Nun ist Vervoort 40-jährig gestorben. Freiwillig.

Ihren Tod hatte Vervoort schon seit 2008 geplant, am Dienstag war es soweit. Sie starb in Anwesenheit ihrer Familie und Freunde, mit denen sie noch einmal mit einem Glas Sekt anstieß. Damit ist ihr letzter Wunsch ist in Erfüllung gegangen.