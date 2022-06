Andreas Onea hat am Samstag am Abschlusstag der Para-Schwimm-Weltmeisterschaft auf Madeira Bronze geholt. Der 29-jährige Niederösterreicher, dessen linker Arm nach einem Autounfall 1998 amputiert werden musste, wurde über 100 Meter Brust in der Klasse SB8 Dritter. "Die Bronzene ist ein riesiges Geschenk. Im Becken war es heute ein Kampf um jede Hundertstel", freute sich Onea. Es ist seine sechste WM- bzw. EM-Medaille auf dieser Strecke.