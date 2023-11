Beachvolleyball-WM: Zwei Rohdiamanten wollen Edelmetall

Gespielt wird die WM zwar in Thailand, aber nicht an einem der traumhaften Stände. Um sich an das Klima in der Stadt Roi Et zu gewöhnen, reiste die österreichische Delegation bereits am Donnerstag an. Trainer ist Olympiateilnehmer Robert Novotny. „Er hat einen riesigen Einfluss auf unsere Entwicklung. Hoffentlich geht die Zusammenarbeit lange weiter“, sagt Hammarberg mit Respekt.

Mit dem Coach soll möglichst bald der Abstand zu den Profis auf der World Tour verringert werden. Berger weiß, was fehlt: „Bei Nachwuchsturnieren war es einfacher, Spiele zu gewinnen. Die Konstanz ist der Unterschied. Die Profis wissen immer, was sie wann zu tun haben.“ Speziell gegen Satzende wirke sich das aus. „Die Abgebrühtheit ist eine der wichtigsten Eigenschaften in unserem Sport“, sagt Hammarberg.