Beachvolleyball: Seidl/Waller zogen ins EM-Achtelfinale ein

Robin Seidl und Philipp Waller haben sich am Donnerstag bei der Beach-Volleyball-Europameisterschaft in München für das Achtelfinale qualifiziert. Das ÖVV-Duo bezwang in der Zwischenrunde die Niederländer Ruben Penninga/Leon Luini nach Satzrückstand am Ende knapp mit 2:1 (-24,15,10). Die Teams Alexander Huber/Christoph Dressler und Katharina Schützenhofer/Lena Plesiutschnig schieden jeweils in der Zwischenrunde aus.

Seidl/Waller zogen im ersten Satz knapp den Kürzeren, schlugen aber in Durchgang zwei zurück. Im Entscheidungssatz setzten sich die Österreicher auch aufgrund dreier Asse souverän mit 15:10 durch. Am Freitag wartet im Achtelfinale das an Nummer zwei gesetzte niederländische Duo Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen.