Kein Multisport-Event in Wien: Jagerhofer sucht einen neuen Partner

Hannes Jagerhofer ist auf der Suche nach einem anderen Veranstaltungsort. Natürlich kommt hier wieder Kärnten ins Spiel, wo Beachvolleyball in Österreich groß geworden ist. Aber auch dort ist die Durchführung des Events von hohen finanziellen Förderungen abhängig.

Sollte das Multisport-Event in Österreich nicht realisierbar sein, dann wird es wohl 2025 wieder ein reines Beachvolleyball-Turnier geben. Für dieses würde es in Wien weiterhin Förderungen geben. Dem Vernehmen nach soll es in den nächsten Tagen eine Entscheidung geben.