Beachvolleyballer Ermacora nimmt nach dem Saisonende Abschied

Mit dem Ende der laufenden Saison beendet Martin Ermacora (30) seine Profi-Karriere. Der EM-Dritte von 2019 und Vorjahressieger in Baden (mit Philipp Waller) kämpft sich gerade von einer Patellarsehnenverletzung zurück. „Meine Entscheidung ist lange gereift. Seit 2017 bin ich immer wieder von Verletzungen geplagt. Es gibt auch ein Leben danach und da will ich aktiv bleiben können“, begründet der Tiroler, der nach zehn Jahren in Wien in seine Heimat zurückziehen wird und dem Sport im Marketing verbunden bleiben will.