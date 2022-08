Beachvolleyball-EM: Östereich mit sechs Teams dabei

An der EM im Beach-Volleyball in München nehmen nicht weniger als sechs österreichische Duos teil. Den Auftakt in der Gruppenphase machen am Montag Dorina und Ronja Klinger. Höher einzuschätzen sind aber Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig.

Von den vier Männerteams sollte der Aufstieg in die K.o.-Phase auch für Robin Seidl/Philipp Waller und Martin Ermacora/Moritz Pristauz als Minimalziel möglich sein.

Seidl/Waller haben zuletzt beim stark besetzten Elite-Turnier der ProTour in Hamburg als einziges ÖVV-Paar im Hauptbewerb aufgeschlagen. Ein Sieg gegen die Weltranglistenersten Andre/George (BRA) und Niederlagen gegen die europäischen Topteams Michal Bryl/Bartosz Losiak (POL) und Paolo Nicolai/Samuele Cottafava (ITA) brachten Platz neun.