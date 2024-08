Sensation in Hamburg: Hammarberg/Berger besiegen die Olympia-Fünften

Österreichs Youngsters Timo Hammarberg (20) und Tim Berger (19) sorgten beim Beach Pro Tour Elite16 in Hamburg für eine große Überraschung . Im ersten Gruppenspiel besiegten sie die Olympiafünften Evandro Oliveira und Arthur Lanci (BRA), Nummer drei der Setzliste, 21:17, 21:18. In der Qualifikation mit Siegen über Arthur Canet /Téo Rotar (FRA) und Javier Bello /Joaquin Bello (ENG) für Überraschungen gesorgt und den Einzug ins Turnier der höchsten Kategorie geschafft.

Am Freitag treffen Hammarberg und Berger auf Samuele Cottafava/Paolo Nicolai (ITA) und Hendrik Mol/Mathias Berntsen (NOR). Die Gruppensieger steigen direkt ins Viertelfinale des Turniers der höchsten Kategorie auf, die -zweiten und -dritten stehen in der Zwischenrunde.