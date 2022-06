Luka Brajkovic beim NBA-Draft: "Kopf nicht hängen lassen"

Luka Brajkovic kam beim NBA-Draft in New York in der Nacht auf Freitag nicht zum Zug. Er wolle jedoch „den Kopf nicht hängen lassen“, reagierte der Vorarlberger, dem ohnehin nur Außenseiterchancen zugebilligt worden waren. Nächstes Ziel sei nun die NBA Summer League in Las Vegas (7.-17. Juli), ließ der Power Forward wissen. Er hoffe, dass er sich dort „für einen Vertrag attraktiv machen kann“. Als Nummer-eins-Pick wählten die Orlando Magic Paolo Banchero aus.